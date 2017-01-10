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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126321

В РФ решили запретить все религиозные организации, которые не признают Путина «богом живым» и не молятся на Него.

9
09
 
 О.Грин
14.01.2017
  421
 идиотизм (65), Путин (7533), Россия (6682)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8510
 Россия (64670)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

80
787
 
 ot63
12.01.2017
  3224
 реформы (2335)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

67
471
 
 YV
09.01.2017
  3367
 власть (2512)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

65
267
 
 О.Грин
10.01.2017
  4051
 Азаров (8909)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

65
671
 
 О.Грин
09.01.2017
  4833
 Путин (20609)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

64
367
 
 ot63
12.01.2017
  2978
 коррупция (6543), реформы (2335)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

64
468
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3564
 Россия (64670)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7394
 Яценюк (7614)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

62
365
 
 YV
08.01.2017
  3027
 Путин (20609)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

62
163
 
 YV
11.01.2017
  1699
 Россия (64670)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

61
1071
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3032
 ВР (21264)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

59
665
 
 ot63
09.01.2017
  3554
 украинцы (1733)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

58
361
 
 YV
12.01.2017
  3288
 Янукович (32026)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

58
563
 
 О.Грин
08.01.2017
  4466
 инфляция (749)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

56
157
 
 О.Грин
11.01.2017
  4102
 Путин (20609)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ РФ решили запретить все религиозные организации, которые не...

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