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"Приз 4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его сегодняшнего лживого выступления в Одессе.." (М.Саакашвили)
Денежные потоки, суды, прокуратура, коррупция - взяты под личный контроль.. Медиа и интернет пространство успешно зачищаются, и уже почти зачищены. Полицейская машина противопоставлена обедневшему народу.. Личные "барыши" во время войны и за счет войны растут, как на дрожжах.. Пропаганда, популизм и самопиар, одурачивающие, и отвлекающие народ от внутренних проблем работают, как паровоз, поставленный на нужные рельсы..
Осталось только ещё рейтинг в 86% нарисовать и можно не "приз Пиноккио" давать, а "Х.йловскую премию (имени Кремля) по успешной узурпации власти".
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ТОП недели
Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.
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Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»
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