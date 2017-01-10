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ТОП недели
Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.
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Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»
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