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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126272

Всех грешников в аду или жарят в кипящем масле или варят в смоле.
И только чиновников распиливают.

5
05
 
 YV
13.01.2017
  162
 коррупция (328)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

107
4111
 
 О.Грин
10.01.2017
  8196
 Россия (64646)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

88
290
 
 О.Грин
07.01.2017
  4090
 власть (2512)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

72
577
 
 ot63
12.01.2017
  2627
 реформы (2335)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

66
470
 
 YV
09.01.2017
  3224
 власть (2512)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

64
670
 
 О.Грин
09.01.2017
  4680
 Путин (20601)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

63
265
 
 О.Грин
10.01.2017
  3873
 Азаров (8909)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

63
467
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3419
 Россия (64646)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

62
365
 
 YV
08.01.2017
  2916
 Путин (20601)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

61
566
 
 О.Грин
06.01.2017
  5071
 Франция (1718)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

61
1374
 
 О.Грин
10.01.2017
  7204
 Яценюк (7614)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

60
464
 
 ot63
09.01.2017
  3431
 украинцы (1732)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

60
161
 
 YV
11.01.2017
  1515
 Россия (64646)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

59
160
 
 ot63
12.01.2017
  2452
 коррупция (6543), реформы (2335)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

57
865
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  2519
 ВР (21260)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

57
562
 
 О.Грин
08.01.2017
  4379
 инфляция (749)
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Цензор.НЕТАнекдотыВсех грешников в аду или жарят в кипящем масле или варят в смоле. И...

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