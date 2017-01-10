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Скифское золото

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126230

-Ляшко на инаугурации Трампа - это, как петух на балу в Новом Свете.
-Что поделаешь - год такой...

3
03
 
 систематик
12.01.2017
  531
 Ляшко (158)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

101
4105
 
 О.Грин
10.01.2017
  7924
 Россия (64634)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

88
290
 
 О.Грин
07.01.2017
  3976
 власть (2512)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

64
468
 
 YV
09.01.2017
  3103
 власть (2512)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

63
669
 
 О.Грин
09.01.2017
  4545
 Путин (20600)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

62
365
 
 YV
08.01.2017
  2837
 Путин (20600)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

61
263
 
 О.Грин
10.01.2017
  3702
 Азаров (8909)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

61
1374
 
 О.Грин
10.01.2017
  7006
 Яценюк (7614)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3431
 криминалитет (461)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

61
465
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3304
 Россия (64634)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

61
566
 
 О.Грин
06.01.2017
  5008
 Франция (1718)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

60
464
 
 ot63
09.01.2017
  3328
 украинцы (1732)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

57
562
 
 О.Грин
08.01.2017
  4301
 инфляция (749)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

55
560
 
 О.Грин
09.01.2017
  4778
 Путин (20600)

«Доктора Лизу» похоронят в США, где живут её муж и дети.
Русские патриоты даже в гробу не хотят лежать на Родине.

55
459
 
 YV
08.01.2017
  2580
 Россия (64634)

Каждое государство имеет своих олигархов , а в Украине олигархи имеют свое государство.

54
458
 
 ot63
06.01.2017
  2903
 коррупция (6540)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Ляшко на инаугурации Трампа - это, как петух на балу в Новом Свете. -Что...

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