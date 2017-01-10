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Блин, незадача.
Вопреки чаяниям гаранта и общим тенденциям, британский журнал «Тhe Banker» назвал лучшим центральным банкиром НЕ Гонтареву.
Лучшей банкиршей стала некая Набиулина из Центрального банка России. Проклятая Эльвира опередила нашу Лерочку чисто математически. Ей удалось убить почти 300 банков, а нашенькой – только 100. Хотя, надо признать, что Лера старалась изо всех сил. Но кто же виноват, если банков в Украине было всего 165…
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ТОП недели
Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»
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