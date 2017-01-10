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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126212

Блин, незадача.

Вопреки чаяниям гаранта и общим тенденциям, британский журнал «Тhe Banker» назвал лучшим центральным банкиром НЕ Гонтареву.

Лучшей банкиршей стала некая Набиулина из Центрального банка России. Проклятая Эльвира опередила нашу Лерочку чисто математически. Ей удалось убить почти 300 банков, а нашенькой – только 100. Хотя, надо признать, что Лера старалась изо всех сил. Но кто же виноват, если банков в Украине было всего 165…

2
02
 
 YV
12.01.2017
  198
 Гонтарева (63)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

96
4100
 
 О.Грин
10.01.2017
  7768
 Россия (64625)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

88
290
 
 О.Грин
07.01.2017
  3907
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

84
690
 
 Сергей76
05.01.2017
  4671
 Россия (64625)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

78
482
 
 О.Грин
05.01.2017
  5312
 Россия (64625)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

63
467
 
 YV
09.01.2017
  3031
 власть (2512)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

62
668
 
 О.Грин
09.01.2017
  4474
 Путин (20599)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

61
1374
 
 О.Грин
10.01.2017
  6892
 Яценюк (7614)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

61
364
 
 YV
08.01.2017
  2787
 Путин (20599)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3398
 криминалитет (461)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

59
463
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3228
 Россия (64625)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

59
463
 
 ot63
09.01.2017
  3272
 украинцы (1732)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

59
564
 
 О.Грин
06.01.2017
  4981
 Франция (1717)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

58
260
 
 О.Грин
10.01.2017
  3616
 Азаров (8909)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

56
561
 
 О.Грин
08.01.2017
  4255
 инфляция (749)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

55
560
 
 О.Грин
09.01.2017
  4719
 Путин (20599)
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Цензор.НЕТАнекдотыБлин, незадача. Вопреки чаяниям гаранта и общим тенденциям,...

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