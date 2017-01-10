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- Ну, чё Кабан, я пошёл на дело. Вернусь- отдам тебе картёжный долг.
- Сышыш Ржавый, а вдруг тя менты позорные повяжут?
- Не ссы Кабан, выпустят по закону Савченко.
- А вдруг такой расклад, шо не выпустят?
- Тогда бери в заложники тех, чью хату я выставил, звони Савченко, включай нас в списки и меняй всех-на-всех...
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ТОП недели
Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»
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