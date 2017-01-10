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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126165

- Ну, чё Кабан, я пошёл на дело. Вернусь- отдам тебе картёжный долг.
- Сышыш Ржавый, а вдруг тя менты позорные повяжут?
- Не ссы Кабан, выпустят по закону Савченко.
- А вдруг такой расклад, шо не выпустят?
- Тогда бери в заложники тех, чью хату я выставил, звони Савченко, включай нас в списки и меняй всех-на-всех...

11
011
 
 Разноязычный Украинец
11.01.2017
  886
 Савченко (15)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

89
493
 
 О.Грин
10.01.2017
  7048
 Россия (64606)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

87
289
 
 О.Грин
07.01.2017
  3711
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

83
689
 
 Сергей76
05.01.2017
  4529
 Россия (64606)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

77
481
 
 О.Грин
05.01.2017
  5192
 Россия (64606)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

63
366
 
 YV
09.01.2017
  2790
 власть (2512)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3300
 криминалитет (461)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

60
666
 
 О.Грин
09.01.2017
  4202
 Путин (20594)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

60
363
 
 YV
08.01.2017
  2644
 Путин (20594)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

59
564
 
 О.Грин
06.01.2017
  4891
 Франция (1717)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

58
462
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  2987
 Россия (64606)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

58
462
 
 ot63
09.01.2017
  3048
 украинцы (1732)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

57
1370
 
 О.Грин
10.01.2017
  6307
 Яценюк (7613)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

56
561
 
 О.Грин
08.01.2017
  4077
 инфляция (749)

Роскомнадзор запретил россиянам смотреть в окно, поскольку то, что они увидят, порочит великую державу...

55
358
 
 Сергей76
05.01.2017
  3243
 Россия (64606)

«Доктора Лизу» похоронят в США, где живут её муж и дети.
Русские патриоты даже в гробу не хотят лежать на Родине.

54
357
 
 YV
08.01.2017
  2444
 Россия (64606)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Ну, чё Кабан, я пошёл на дело. Вернусь- отдам тебе картёжный долг. -...

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