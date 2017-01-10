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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126116

Судя по количеству не убранного в Киеве снега, мэром надо было выбирать дворника, а не боксера.

1
43
 
 Евгений Цуканов
11.01.2017
  321
 Кличко (258)

 ТОП недели

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

86
288
 
 О.Грин
07.01.2017
  3643
 влада (16)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

85
489
 
 О.Грин
10.01.2017
  6735
 Росія (4061)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

83
689
 
 Сергей76
05.01.2017
  4477
 Росія (4061)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

77
481
 
 О.Грин
05.01.2017
  5155
 Росія (4061)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7493
 Кабмін (1229)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

62
365
 
 YV
09.01.2017
  2703
 влада (16)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3267
 криміналітет (88)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

59
362
 
 YV
08.01.2017
  2601
 Путін (1034)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

59
564
 
 О.Грин
06.01.2017
  4860
 Франція (304)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

58
664
 
 О.Грин
09.01.2017
  4114
 Путін (1034)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

58
462
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  2908
 Росія (4061)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

57
461
 
 ot63
09.01.2017
  2972
 українці (147)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

56
561
 
 О.Грин
08.01.2017
  4025
 інфляція (20)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

55
1368
 
 О.Грин
10.01.2017
  6060
 Яценюк (324)

Роскомнадзор запретил россиянам смотреть в окно, поскольку то, что они увидят, порочит великую державу...

55
358
 
 Сергей76
05.01.2017
  3226
 Росія (4061)
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Цензор.НЕТАнекдотыСудя по количеству не убранного в Киеве снега, мэром надо было...

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