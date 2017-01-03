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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126095

В России решили отпраздновать 100-летие Октябрьской революции с реконструкцией последующих событий. Принять участие в реконструкциях решил и сам Путин. Но тут возник конфликт - дать Путину роль царя или одного из чекистов, расстрелявших царя вместе с семьей, врачом, поваром и камердинером?

2
13
 
 Антип61
10.01.2017
  446
 Путин (7527)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

97
5102
 
 О.Грин
03.01.2017
  8568
 Путин (20583)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

84
185
 
 О.Грин
07.01.2017
  3294
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

82
688
 
 Сергей76
05.01.2017
  4263
 Россия (64580)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

76
480
 
 О.Грин
05.01.2017
  4981
 Россия (64580)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

70
373
 
 Сергей76
04.01.2017
  4287
 Путин (20583)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7384
 Кабмин (9571)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

63
972
 
 О.Грин
03.01.2017
  8828
 Лавров (1194), Песков (529)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

61
970
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  4020
 Пашинский (457)

Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...

60
666
 
 О.Грин
03.01.2017
  6629
 ВР (21257)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

60
161
 
 О.Грин
06.01.2017
  3108
 криминалитет (461)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

59
160
 
 YV
08.01.2017
  2296
 Путин (20583)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3699
 Коломойский (765)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

58
563
 
 О.Грин
06.01.2017
  4698
 Франция (1717)

Под мудрым руководством президента Путина, Россия из отсталой страны третьего мира превратилась в передовую страну четвёртого.

56
359
 
 YV
04.01.2017
  3856
 Путин (20583)

Для нации, которая неспособна повторить айфон, вполне естественно хвастаться, что она может повторить мировую войну.

54
357
 
 YV
04.01.2017
  3229
 Россия (64580)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ России решили отпраздновать 100-летие Октябрьской революции с...

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