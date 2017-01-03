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ТОП недели
" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)
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«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)
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"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)
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"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
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