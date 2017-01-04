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Санкции против России

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126078

Под давлением американских спецслужб Трамп вынужден был признать факт вмешательства российских хакеров в президентские выборы США.
Получается – Путин помог Трампу победить, а Трамп обязан ввести за это санкции против РФ…

14
115
 
 О.Грин
10.01.2017
  724
 Трамп (20)

 ТОП недели

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

85
186
 
 О.Грин
07.01.2017
  3378
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

83
689
 
 Сергей76
05.01.2017
  4311
 Россия (64584)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

77
481
 
 О.Грин
05.01.2017
  5023
 Россия (64584)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

70
373
 
 Сергей76
04.01.2017
  4314
 Путин (20584)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7406
 Кабмин (9572)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

70
373
 
 О.Грин
10.01.2017
  3973
 Россия (64584)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

61
970
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  4037
 Пашинский (460)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

60
161
 
 О.Грин
06.01.2017
  3145
 криминалитет (461)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

59
261
 
 YV
08.01.2017
  2372
 Путин (20584)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3714
 Коломойский (765)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

58
361
 
 YV
09.01.2017
  2278
 власть (2512)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

58
563
 
 О.Грин
06.01.2017
  4740
 Франция (1717)

Под мудрым руководством президента Путина, Россия из отсталой страны третьего мира превратилась в передовую страну четвёртого.

56
359
 
 YV
04.01.2017
  3871
 Путин (20584)

Роскомнадзор запретил россиянам смотреть в окно, поскольку то, что они увидят, порочит великую державу...

55
358
 
 Сергей76
05.01.2017
  3173
 Россия (64584)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

54
458
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  2511
 Россия (64584)
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Цензор.НЕТАнекдотыПод давлением американских спецслужб Трамп вынужден был признать...

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