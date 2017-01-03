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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126072

Будут ли в России праздновать 100летия февральской и октябрьской революций?
С реконструкцией событий и криками "Можем повторить!"...

1
01
 
 О.Грин
10.01.2017
  45
 революция (17)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

97
5102
 
 О.Грин
03.01.2017
  8544
 Путин (20582)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

83
184
 
 О.Грин
07.01.2017
  3231
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

82
688
 
 Сергей76
05.01.2017
  4233
 Россия (64575)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

76
480
 
 О.Грин
05.01.2017
  4954
 Россия (64575)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7369
 Кабмин (9570)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

70
373
 
 Сергей76
04.01.2017
  4270
 Путин (20582)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

64
266
 
 О.Грин
07.01.2017
  3486
 Россия (64575)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

63
972
 
 О.Грин
03.01.2017
  8816
 Лавров (1194), Песков (529)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

61
970
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  4008
 Пашинский (456)

Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...

60
666
 
 О.Грин
03.01.2017
  6618
 ВР (21256)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

60
161
 
 О.Грин
06.01.2017
  3081
 криминалитет (461)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3689
 Коломойский (765)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

58
159
 
 YV
08.01.2017
  2235
 Путин (20582)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

57
562
 
 О.Грин
06.01.2017
  4662
 Франция (1716)

Под мудрым руководством президента Путина, Россия из отсталой страны третьего мира превратилась в передовую страну четвёртого.

56
359
 
 YV
04.01.2017
  3847
 Путин (20582)
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Цензор.НЕТАнекдотыБудут ли в России праздновать 100летия февральской и октябрьской...

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