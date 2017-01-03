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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126024

15 января в Украину прилетит Джо Байден. Наверное, устраиваться на работу будет.
Может где губернаторское кресло вакантно?

1
21
 
 О.Грин
09.01.2017
  189
 Байден (4)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

97
5102
 
 О.Грин
03.01.2017
  8350
 Путін (1028)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

79
685
 
 Сергей76
05.01.2017
  4017
 Росія (4038)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

75
176
 
 О.Грин
07.01.2017
  2868
 влада (16)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

74
478
 
 О.Грин
05.01.2017
  4767
 Росія (4038)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7261
 Кабмін (1225)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

69
372
 
 Сергей76
04.01.2017
  4161
 Путін (1028)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

63
972
 
 О.Грин
03.01.2017
  8720
 Лавров (148), Пєсков (151)

Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...

60
666
 
 О.Грин
03.01.2017
  6542
 ВР (1677)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

60
969
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  3927
 Пашинський (76)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

59
261
 
 О.Грин
07.01.2017
  3167
 Росія (4038)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3615
 Коломойський (60)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

59
766
 
 О.Грин
02.01.2017
  5136
 Пашинський (76)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

58
159
 
 О.Грин
06.01.2017
  2920
 криміналітет (88)

Под мудрым руководством президента Путина, Россия из отсталой страны третьего мира превратилась в передовую страну четвёртого.

55
358
 
 YV
04.01.2017
  3765
 Путін (1028)

Для нации, которая неспособна повторить айфон, вполне естественно хвастаться, что она может повторить мировую войну.

54
357
 
 YV
04.01.2017
  3163
 Росія (4038)
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Цензор.НЕТАнекдоты15 января в Украину прилетит Джо Байден. Наверное, устраиваться на...

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