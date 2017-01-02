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Всілась преса на балконі. Спікер сів до мікрофонів.
Бокс!
Тьху, не бокс, а починаймо. Всім картки встромити файно.
Любі друзі і братки, реєструємо картки.
Починаємо змагання із простого присідання.
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Так і будем засідать.
Запрягаймо хлопці коні. Приступаймо до законів.
По регламенту, чи так, як рішив договорняк?
Хто за це? Проголосуймо.
-Раз, два, три, чотири – нуймо.
-Раз, два. Три, чотири, п*ять . Знову будем присідать .
Тихий регіт на балконі. Спікер знов до мікрофонів.
Подививсь в сесійний зал, матюкнувсь і проказав
- Де ті, в біса, депутати? Не повиженеш із хати.
Знову більшості нема, й коаліції катьма.
П*ять секунд даю для збору. Всім забігти з коридору!
-Раз, два, три. чотири, п*ять. Будем кнопки натискать.
Пі-пі-пі –не вистачає, знову кворуму немає.
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Починаймо присідать.
Що, не можете присісти? От трикляті журналісти!
Незважаючи на піст, солі всипали на хвіст.
Припиняйте галас в залі! Що за ґвалт, як на вокзалі?
Чим отак галасувать почали б голосувать.
Що, закони не хороші? Та не вкрали ваші гроші!
Не дзвоніть додому вже. Теща пильно стереже.
Тихий регіт із балкону. Спікер знов до мікрофону.
Подививсь в сесійний зал, матюкнувсь і проказав-
П*ять секунд даю для зборів із Сейшелів і Коморів
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Будем знов голосувать.
Пі-пі-пі- немає знову. Депутат! Припніть корову,
Щоб не стала заважать кнопки вилами штрикать.
Тихий регіт на балконі. Бідний спікер взявсь за скроні,
Подививсь в порожній зал, матюкнувсь і наказав
-Щоб не збігли депутати – двері всі позачиняти!
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Вікна теж позачинять!
-Що, вже пізно зачиняти? Припиняємо дебати
І зустрінемось тепер після дощику-в четвер.
Розпрягайте хлопці коні! Дикий регіт на балконі.
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ТОП недели
" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)
2404
"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).
3085
"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
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"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)
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«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)
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