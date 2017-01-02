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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126009

Всілась преса на балконі. Спікер сів до мікрофонів.
Бокс!
Тьху, не бокс, а починаймо. Всім картки встромити файно.
Любі друзі і братки, реєструємо картки.
Починаємо змагання із простого присідання.
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Так і будем засідать.
Запрягаймо хлопці коні. Приступаймо до законів.
По регламенту, чи так, як рішив договорняк?
Хто за це? Проголосуймо.
-Раз, два, три, чотири – нуймо.
-Раз, два. Три, чотири, п*ять . Знову будем присідать .
Тихий регіт на балконі. Спікер знов до мікрофонів.
Подививсь в сесійний зал, матюкнувсь і проказав
- Де ті, в біса, депутати? Не повиженеш із хати.
Знову більшості нема, й коаліції катьма.
П*ять секунд даю для збору. Всім забігти з коридору!
-Раз, два, три. чотири, п*ять. Будем кнопки натискать.
Пі-пі-пі –не вистачає, знову кворуму немає.
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Починаймо присідать.
Що, не можете присісти? От трикляті журналісти!
Незважаючи на піст, солі всипали на хвіст.
Припиняйте галас в залі! Що за ґвалт, як на вокзалі?
Чим отак галасувать почали б голосувать.
Що, закони не хороші? Та не вкрали ваші гроші!
Не дзвоніть додому вже. Теща пильно стереже.
Тихий регіт із балкону. Спікер знов до мікрофону.
Подививсь в сесійний зал, матюкнувсь і проказав-
П*ять секунд даю для зборів із Сейшелів і Коморів
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Будем знов голосувать.
Пі-пі-пі- немає знову. Депутат! Припніть корову,
Щоб не стала заважать кнопки вилами штрикать.
Тихий регіт на балконі. Бідний спікер взявсь за скроні,
Подививсь в порожній зал, матюкнувсь і наказав
-Щоб не збігли депутати – двері всі позачиняти!
-Раз, два, три, чотири, п*ять. Вікна теж позачинять!
-Що, вже пізно зачиняти? Припиняємо дебати
І зустрінемось тепер після дощику-в четвер.
Розпрягайте хлопці коні! Дикий регіт на балконі.

3
03
 
 Bur
09.01.2017
  46
 ВР (740)

 ТОП недели

" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
В. Рабинович, нардеп ВР о перезахоронении писателя Александра Олеся, умершего 73 года назад.
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)

19
120
 
 04.01.2017
  2404
 Рабинович (83), Янукович (32020)

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе"
И. Кобзон, депутат Госдумы РФ.
(Первым делом для воссоздания СССР - нужен ГУЛАГ)

15
015
 
 03.01.2017
  3147
 Путин (20580)

«Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша».
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Жители Конча-Заспы не чувствуют себя бедными – видимо, это и есть страна Гройсмана)

10
313
 
 06.01.2017
  1520
 Гройсман (1939)

"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
И. Кива, экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполициии)
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).

10
010
 
 02.01.2017
  3085
 Аваков (2148)

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

9
09
 
 05.01.2017
  1611
 Путин (20580)

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

8
08
 
 07.01.2017
  1429
 Пинчук (186), Путин (20580)

«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
Д. Трамп, избранный президент США.
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)

8
08
 
 08.01.2017
  643
 Путин (20580), Трамп (408)
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