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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125992

-Куме, а й дійсно,"умом Расєю ніпанять". Коли у землю загортали якєсь "матарола", вони на весь світ верещали: "На пахарони гіроя прішло пісяттищ граджан динири!!!" А на Масквє на громадську паніхіду на дев`ять днів з дня занибели ДЕВ`ЯНОСТА руськіх що загинули у літаку прийшло 50 (п`ядесят) істот. Що, не в кожного був хоч один родич? "Дик -мароз", - кажуть.

1
10
 
 Кум королю
09.01.2017
  33
 Россия (6674)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

97
5102
 
 О.Грин
03.01.2017
  8328
 Путін (1028)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

79
685
 
 Сергей76
05.01.2017
  3992
 Росія (4036)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

74
478
 
 О.Грин
05.01.2017
  4743
 Росія (4036)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

74
175
 
 О.Грин
07.01.2017
  2816
 влада (16)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7251
 Кабмін (1225)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

69
372
 
 Сергей76
04.01.2017
  4151
 Путін (1028)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

67
370
 
 О.Грин
02.01.2017
  4578
 Росія (4036)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

63
972
 
 О.Грин
03.01.2017
  8714
 Лавров (148), Пєсков (151)

Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...

60
666
 
 О.Грин
03.01.2017
  6535
 ВР (1677)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

60
969
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  3921
 Пашинський (76)

Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!
В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"

60
464
 
 О.Грин
02.01.2017
  4610
 Крим (2250)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

59
766
 
 О.Грин
02.01.2017
  5131
 Пашинський (76)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3609
 Коломойський (60)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

58
260
 
 О.Грин
07.01.2017
  3118
 Росія (4036)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

58
159
 
 О.Грин
06.01.2017
  2902
 криміналітет (88)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Куме, а й дійсно,"умом Расєю ніпанять". Коли у землю загортали...

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