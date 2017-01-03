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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125981

Так как Президент уволил главу одесской таможни Марушевскую, Саакашвили подал заявление о выделении ему матпомощи в связи с потерей кормильца.

2
31
 
 ot63
08.01.2017
  161
 Саакашвили (82)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

96
5101
 
 О.Грин
03.01.2017
  8146
 Путин (20574)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

76
581
 
 Сергей76
05.01.2017
  3747
 Россия (64551)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

72
375
 
 О.Грин
05.01.2017
  4511
 Россия (64551)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

69
877
 
 О.Грин
04.01.2017
  7110
 Кабмин (9569)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

69
372
 
 Сергей76
04.01.2017
  4037
 Путин (20574)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

68
371
 
 YV
02.01.2017
  3848
 Порошенко (10329)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

67
370
 
 О.Грин
02.01.2017
  4490
 Россия (64551)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

66
268
 
 норка
02.01.2017
  3908
 Бандера (691), Россия (64551)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

63
972
 
 О.Грин
03.01.2017
  8629
 Лавров (1194), Песков (529)

Мечта официантки - чтобы клиенты обедали у себя дома, а чаевые присылали ей по почте.
Мечта Правительства Украины - чтобы население само себя учило, лечило, защищало..... и регулярно платило налоги!

62
466
 
 ot63
02.01.2017
  3573
 Кабмин (9569)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

60
969
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  3841
 Пашинский (455)

Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...

60
666
 
 О.Грин
03.01.2017
  6456
 ВР (21254)

Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!
В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"

60
464
 
 О.Грин
02.01.2017
  4533
 Крым (17891)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

59
766
 
 О.Грин
02.01.2017
  5071
 Пашинский (455)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

58
664
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  3157
 ВР (21254)
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Цензор.НЕТАнекдотыТак как Президент уволил главу одесской таможни Марушевскую,...

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