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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125841

Так как психиатры признали пистолет Пашинского вменяемым, значит всё дело в хозяине.

 
00
 
 Евгений Цуканов
06.01.2017
  36
 Пашинский (3)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

95
5100
 
 О.Грин
03.01.2017
  7608
 Путин (20569)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

74
377
 
 О.Грин
31.12.2016
  3654
 Россия (64522)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

69
1079
 
 О.Грин
01.01.2017
  5399
 Новый год (651)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

68
573
 
 О.Грин
01.01.2017
  5357
 Бандера (691)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

66
874
 
 О.Грин
04.01.2017
  6662
 Кабмин (9568)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

65
368
 
 О.Грин
02.01.2017
  4264
 Россия (64522)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

65
368
 
 YV
02.01.2017
  3639
 Порошенко (10324)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

64
266
 
 Сергей76
05.01.2017
  2509
 Россия (64522)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

64
367
 
 Сергей76
04.01.2017
  3657
 Путин (20569)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

63
265
 
 норка
02.01.2017
  3694
 Бандера (691), Россия (64522)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

62
971
 
 О.Грин
03.01.2017
  8338
 Лавров (1194), Песков (529)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

61
162
 
 О.Грин
05.01.2017
  3149
 Россия (64522)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

59
665
 
 О.Грин
30.12.2016
  4877
 Россия (64522)

Мечта официантки - чтобы клиенты обедали у себя дома, а чаевые присылали ей по почте.
Мечта Правительства Украины - чтобы население само себя учило, лечило, защищало..... и регулярно платило налоги!

59
463
 
 ot63
02.01.2017
  3393
 Кабмин (9568)

Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!
В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"

58
462
 
 О.Грин
02.01.2017
  4346
 Крым (17889)
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Цензор.НЕТАнекдотыТак как психиатры признали пистолет Пашинского вменяемым, значит всё...

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