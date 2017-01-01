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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125797

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

19
120
 
 О.Грин
05.01.2017
  839
 Россия (6673)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

94
599
 
 О.Грин
03.01.2017
  7323
 Путин (20567)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

74
377
 
 О.Грин
31.12.2016
  3512
 Россия (64519)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

69
1079
 
 О.Грин
01.01.2017
  5253
 Новый год (651)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

68
573
 
 О.Грин
01.01.2017
  5232
 Бандера (691)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

65
368
 
 О.Грин
02.01.2017
  4140
 Россия (64519)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

63
366
 
 YV
02.01.2017
  3548
 Порошенко (10324)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

62
971
 
 О.Грин
03.01.2017
  8098
 Лавров (1194), Песков (529)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

62
668
 
 О.Грин
04.01.2017
  6156
 Кабмин (9568)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

62
264
 
 норка
02.01.2017
  3596
 Бандера (691), Россия (64519)

Мечта официантки - чтобы клиенты обедали у себя дома, а чаевые присылали ей по почте.
Мечта Правительства Украины - чтобы население само себя учило, лечило, защищало..... и регулярно платило налоги!

59
463
 
 ot63
02.01.2017
  3295
 Кабмин (9568)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

59
665
 
 О.Грин
30.12.2016
  4830
 Россия (64519)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

58
563
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  2975
 ВР (21252)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

58
765
 
 О.Грин
02.01.2017
  4835
 Пашинский (455)

Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!
В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"

57
461
 
 О.Грин
02.01.2017
  4238
 Крым (17887)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

56
359
 
 Сергей76
04.01.2017
  3315
 Путин (20567)
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Цензор.НЕТАнекдотыВатники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы...

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