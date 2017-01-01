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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125777

-Вице-премьер Кириленко заявил, что останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину.
-Идея понятна. Так как нам не дают безвиз, то не мы к ним, а они к нам.

4
73
 
 Евгений Цуканов
05.01.2017
  450
 Кириленко (1)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

94
599
 
 О.Грин
03.01.2017
  7233
 Путін (1019)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

74
377
 
 О.Грин
31.12.2016
  3471
 Росія (4020)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

69
1079
 
 О.Грин
01.01.2017
  5208
 Новий рік (59)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

68
573
 
 О.Грин
01.01.2017
  5196
 Бандера (36)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

65
368
 
 О.Грин
02.01.2017
  4109
 Росія (4020)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

63
366
 
 YV
02.01.2017
  3518
 Порошенко (2277)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

62
264
 
 норка
02.01.2017
  3565
 Бандера (36), Росія (4020)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

61
970
 
 О.Грин
03.01.2017
  8026
 Лавров (148), Пєсков (151)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

60
666
 
 О.Грин
04.01.2017
  5960
 Кабмін (1221)

Мечта официантки - чтобы клиенты обедали у себя дома, а чаевые присылали ей по почте.
Мечта Правительства Украины - чтобы население само себя учило, лечило, защищало..... и регулярно платило налоги!

59
463
 
 ot63
02.01.2017
  3268
 Кабмін (1221)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

59
665
 
 О.Грин
30.12.2016
  4817
 Росія (4020)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

58
563
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  2955
 ВР (1672)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

58
765
 
 О.Грин
02.01.2017
  4807
 Пашинський (73)

Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!
В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"

57
461
 
 О.Грин
02.01.2017
  4210
 Крим (2249)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

55
358
 
 Сергей76
04.01.2017
  3211
 Путін (1019)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Вице-премьер Кириленко заявил, что останки Бандеры, Петлюры и...

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