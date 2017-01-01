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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125766

Ехал лесом,
Глядь - два беса
У автобуса стоять.
Я пистоль наперевеса,
И давай по ним шмалять.
Один бес держал бутылку,
Ну, и дал мне по затылку.
Я вас уверяю, б...я,
Бес тот был - "агент Кремля".
Ходят, бродят супостаты,
Не проехать депутату.
Вот и прострелил штаны,
Чтобы знали, "шатуны"..

(Из показаний Пашинского).

2
13
 
 систематик
04.01.2017
  479
 Пашинский (2)

 ТОП недели

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

86
591
 
 О.Грин
03.01.2017
  6544
 Путин (20563)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

76
581
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  4168
 Путин (20563)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

72
375
 
 О.Грин
31.12.2016
  3269
 Россия (64509)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

68
1078
 
 О.Грин
01.01.2017
  4963
 Новый год (648)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

66
470
 
 О.Грин
29.12.2016
  4347
 Россия (64509)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

66
571
 
 О.Грин
01.01.2017
  4978
 Бандера (691)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

65
368
 
 О.Грин
02.01.2017
  3808
 Россия (64509)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

60
363
 
 YV
02.01.2017
  3251
 Порошенко (10320)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

60
565
 
 О.Грин
30.12.2016
  4708
 Россия (64509)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

58
260
 
 норка
02.01.2017
  3306
 Бандера (691), Россия (64509)

Мечта официантки - чтобы клиенты обедали у себя дома, а чаевые присылали ей по почте.
Мечта Правительства Украины - чтобы население само себя учило, лечило, защищало..... и регулярно платило налоги!

57
461
 
 ot63
02.01.2017
  3016
 Кабмин (9564)

Из полицейского протокола:
"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...

57
764
 
 О.Грин
02.01.2017
  4506
 Пашинский (451)

Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)

57
865
 
 О.Грин
03.01.2017
  6329
 Лавров (1194), Песков (529)

Катастрофа российского военного самолёта с хором им. Александрова не вызвала сочувствия у украинце.
Может России ещё сделать несколько попыток?
Вдруг возникнет эмпатия?

56
763
 
 О.Грин
01.01.2017
  3311
 война (2728)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

56
561
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  2769
 ВР (21250)
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Цензор.НЕТАнекдотыЕхал лесом, Глядь - два беса У автобуса стоять. Я пистоль наперевеса, И...

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