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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125720

Теперь, после случая с Пашинским, вы понимаете: почему депутаты на все праздники сваливают из Украины ? Это просто необходимо, иначе все полицейские сводки будут заполнены происшествиями только с их участием.

3
25
 
 систематик
03.01.2017
  600
 Пашинский (2)

 ТОП недели

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

86
389
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3579
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

80
787
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3877
 Россия (64503)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

76
581
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  4013
 Путин (20562)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

73
275
 
 О.Грин
28.12.2016
  4188
 война (2728)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

71
374
 
 О.Грин
31.12.2016
  3063
 Россия (64503)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

70
575
 
 О.Грин
28.12.2016
  4179
 Витренко (480)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

66
470
 
 О.Грин
29.12.2016
  4252
 Россия (64503)

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

64
569
 
 О.Грин
03.01.2017
  4176
 Путин (20562)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

63
568
 
 О.Грин
01.01.2017
  4703
 Бандера (690)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

62
1072
 
 О.Грин
01.01.2017
  4681
 Новый год (646)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

60
565
 
 О.Грин
30.12.2016
  4590
 Россия (64503)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

57
360
 
 О.Грин
02.01.2017
  3297
 Россия (64503)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

55
257
 
 норка
02.01.2017
  2895
 Бандера (690), Россия (64503)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

55
257
 
 YV
02.01.2017
  2866
 Порошенко (10318)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

54
458
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  2505
 ВР (21249)
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Цензор.НЕТАнекдотыТеперь, после случая с Пашинским, вы понимаете: почему депутаты на все...

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