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Наши долларовые миллионеры из правительства, не покладая рук, третий год работают над дальнейшей девальвацией гривны. Доллар уже перевалил за 28. Дорогой Санта, сделай пожалуйста так, чтобы завтра они все оказались в отставке, а все их доллары принудительно обменяли на гривны.По 8, как до них было.
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ТОП недели
1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...
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Из российских новостей: "По мнению экспертов, ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Глонасс-М" после запуска отклонилась от заданной траектории на 8 градусов из-за допущенных ошибок в математическом обеспечении полетного задания"
А чего вы хотите, отменив в школах астрономию и введя православие? Ракета е...нулась об небесный свод!
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