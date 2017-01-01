Допрос в ГПУ:

Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
ТОП недели
1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...
3516
Из российских новостей: "По мнению экспертов, ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Глонасс-М" после запуска отклонилась от заданной траектории на 8 градусов из-за допущенных ошибок в математическом обеспечении полетного задания"
А чего вы хотите, отменив в школах астрономию и введя православие? Ракета е...нулась об небесный свод!
3149