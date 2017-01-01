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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125692

Российская компартия на своем съезде приняла тезис, что возлагает очень большие надежды на год Красного Петуха в России, да еще и с цифрой "17"...

7
07
 
 систематик
03.01.2017
  450
 Россия (6671)

 ТОП недели

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

86
389
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3516
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

80
787
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3826
 Россия (64503)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

76
581
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3957
 Путин (20562)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

73
275
 
 О.Грин
28.12.2016
  4160
 война (2728)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

70
373
 
 О.Грин
31.12.2016
  3003
 Россия (64503)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

70
575
 
 О.Грин
28.12.2016
  4155
 Витренко (480)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

66
470
 
 О.Грин
29.12.2016
  4220
 Россия (64503)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

63
568
 
 О.Грин
01.01.2017
  4620
 Бандера (690)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

61
1071
 
 О.Грин
01.01.2017
  4603
 Новый год (646)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

60
565
 
 О.Грин
30.12.2016
  4537
 Россия (64503)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

57
360
 
 О.Грин
02.01.2017
  3162
 Россия (64503)

Поверьте, на России одна беда - дураки. Дороги, ракеты, самолеты, "скрепы", "боярышник" и другие беды дураки создают себе сами...

54
660
 
 систематик
27.12.2016
  4494
 Россия (64503)

Израилю не понравилось, что во время голосования в ООН украинцы повели себя, как евреи.

54
1165
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3330
 ООН (1852), украинцы (1725)

Из российских новостей: "По мнению экспертов, ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Глонасс-М" после запуска отклонилась от заданной траектории на 8 градусов из-за допущенных ошибок в математическом обеспечении полетного задания"

А чего вы хотите, отменив в школах астрономию и введя православие? Ракета е...нулась об небесный свод!

54
357
 
 YV
28.12.2016
  3149
 Россия (64503)

Они и вправду - ватные. Возмущаются тем, что мы не скорбим по ихнему приводнившемуся ТУ-154?!

Знали бы они, какие пожелания мы им к Новому году заготовили..

54
559
 
 систематик
28.12.2016
  4173
 Россия (64503)
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Цензор.НЕТАнекдотыРоссийская компартия на своем съезде приняла тезис, что возлагает...

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