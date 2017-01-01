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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125682

Пашинскому подарили пистолет с одним патроном и его он умудрился использовать не по назначению.

1
23
 
 ot63
03.01.2017
  342
 Пашинский (2)

 ТОП недели

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

86
389
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3486
 війна (601)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

80
787
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3804
 Росія (4013)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

76
581
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3933
 Путін (1018)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

73
275
 
 О.Грин
28.12.2016
  4141
 війна (601)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

70
373
 
 О.Грин
31.12.2016
  2944
 Росія (4013)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

70
575
 
 О.Грин
28.12.2016
  4136
 Вітренко (1)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

66
470
 
 О.Грин
29.12.2016
  4195
 Росія (4013)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

63
568
 
 О.Грин
01.01.2017
  4522
 Бандера (35)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

61
1071
 
 О.Грин
01.01.2017
  4502
 Новий рік (57)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

60
565
 
 О.Грин
30.12.2016
  4496
 Росія (4013)

В Пекле:

- За, что, ведь я музыкант?
- За, что, ведь я певец?
- За, что, ведь я журналист?
- За, что, ведь я артист?
- За, что, ведь я военный?
- За, что, ведь я волонтёр?
- Я ВАС, СУ..К, ДОЛГО В ОДНОМ САМОЛЁТЕ СОБИРАЛ.

59
766
 
 Старый зольдат
27.12.2016
  3584
 Росія (4013)

Из российских новостей: "По мнению экспертов, ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Глонасс-М" после запуска отклонилась от заданной траектории на 8 градусов из-за допущенных ошибок в математическом обеспечении полетного задания"

А чего вы хотите, отменив в школах астрономию и введя православие? Ракета е...нулась об небесный свод!

54
357
 
 YV
28.12.2016
  3135
 Росія (4013)

Израилю не понравилось, что во время голосования в ООН украинцы повели себя, как евреи.

54
1165
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3315
 ООН (343), українці (143)

Поверьте, на России одна беда - дураки. Дороги, ракеты, самолеты, "скрепы", "боярышник" и другие беды дураки создают себе сами...

54
660
 
 систематик
27.12.2016
  4478
 Росія (4013)

Они и вправду - ватные. Возмущаются тем, что мы не скорбим по ихнему приводнившемуся ТУ-154?!

Знали бы они, какие пожелания мы им к Новому году заготовили..

54
559
 
 систематик
28.12.2016
  4158
 Росія (4013)
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Цензор.НЕТАнекдотыПашинскому подарили пистолет с одним патроном и его он умудрился...

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