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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125662

-Обама может выслать из Америки и 35 украинских дипломатов.
-За что?
-А ты знаешь, сколько украинских заробитчан работает в России хакерами….

 
00
 
 Евгений Цуканов
03.01.2017
  30
 Обама (117)

 ТОП недели

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

86
389
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3464
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

80
787
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3787
 Россия (64503)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

75
580
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3913
 Путин (20563)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

72
274
 
 О.Грин
28.12.2016
  4127
 война (2728)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

70
272
 
 О.Грин
31.12.2016
  2895
 Россия (64503)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

69
574
 
 О.Грин
28.12.2016
  4122
 Витренко (480)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

65
469
 
 О.Грин
29.12.2016
  4175
 Россия (64503)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

61
970
 
 О.Грин
01.01.2017
  4426
 Новый год (645)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

60
565
 
 О.Грин
01.01.2017
  4447
 Бандера (690)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

59
564
 
 О.Грин
30.12.2016
  4464
 Россия (64503)

В Пекле:

- За, что, ведь я музыкант?
- За, что, ведь я певец?
- За, что, ведь я журналист?
- За, что, ведь я артист?
- За, что, ведь я военный?
- За, что, ведь я волонтёр?
- Я ВАС, СУ..К, ДОЛГО В ОДНОМ САМОЛЁТЕ СОБИРАЛ.

59
766
 
 Старый зольдат
27.12.2016
  3573
 Россия (64503)

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

56
561
 
 О.Грин
01.01.2017
  3466
 Путин (20563)

Риторический вопрос: пообещает ли Порошенко в своем новогоднем поздравлении безвизовый режим с ЕС ?!

54
1165
 
 О.Грин
27.12.2016
  3979
 безвизовый режим (940)

Поверьте, на России одна беда - дураки. Дороги, ракеты, самолеты, "скрепы", "боярышник" и другие беды дураки создают себе сами...

54
660
 
 систематик
27.12.2016
  4472
 Россия (64503)

Они и вправду - ватные. Возмущаются тем, что мы не скорбим по ихнему приводнившемуся ТУ-154?!

Знали бы они, какие пожелания мы им к Новому году заготовили..

54
559
 
 систематик
28.12.2016
  4149
 Россия (64503)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Обама может выслать из Америки и 35 украинских дипломатов. -За что? -А...

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