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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125643

Новогодний корпоратив на Липецкой кондитерской фабрике был испорчен дракой, между теми, кто кричал "Путин - наш президент !" и теми, кто кричал "Порошенко - наш кормилец !".. Но в конце концов инцидент был исчерпан, все помирились, упились, целовались и водили хороводы под "Калинку".

3
69
 
 систематик
02.01.2017
  505
 Порошенко (1234), Путин (7524)

 ТОП недели

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

111
7118
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  4532
 Россия (64497)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

101
5106
 
 YV
27.12.2016
  3738
 Россия (64497)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

83
386
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3340
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

78
785
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3680
 Россия (64497)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

74
579
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3794
 Путин (20561)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

71
273
 
 О.Грин
28.12.2016
  4047
 война (2728)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

68
573
 
 О.Грин
28.12.2016
  4038
 Витренко (480)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

66
268
 
 О.Грин
31.12.2016
  2659
 Россия (64497)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

64
468
 
 О.Грин
29.12.2016
  4063
 Россия (64497)

Россия — это не супердержава. Россия — это суперпроблема.

60
565
 
 YV
27.12.2016
  3258
 Россия (64497)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

58
563
 
 О.Грин
30.12.2016
  4302
 Россия (64497)

В Пекле:

- За, что, ведь я музыкант?
- За, что, ведь я певец?
- За, что, ведь я журналист?
- За, что, ведь я артист?
- За, что, ведь я военный?
- За, что, ведь я волонтёр?
- Я ВАС, СУ..К, ДОЛГО В ОДНОМ САМОЛЁТЕ СОБИРАЛ.

57
764
 
 Старый зольдат
27.12.2016
  3516
 Россия (64497)

Израилю не понравилось, что во время голосования в ООН украинцы повели себя, как евреи.

54
1064
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3260
 ООН (1851), украинцы (1725)

Они и вправду - ватные. Возмущаются тем, что мы не скорбим по ихнему приводнившемуся ТУ-154?!

Знали бы они, какие пожелания мы им к Новому году заготовили..

53
558
 
 систематик
28.12.2016
  4080
 Россия (64497)

Поверьте, на России одна беда - дураки. Дороги, ракеты, самолеты, "скрепы", "боярышник" и другие беды дураки создают себе сами...

52
658
 
 систематик
27.12.2016
  4432
 Россия (64497)
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Цензор.НЕТАнекдотыНовогодний корпоратив на Липецкой кондитерской фабрике был испорчен...

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