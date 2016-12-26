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Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125615

- Несмотря на многомиллиардные вливания, национализированному "Приватбанку" снизили рейтинг.
- Наверное, все эти свеженапечатанные миллиарды потрачены на новогодние корпоративы и отдых властьимущих...

1
34
 
 О.Грин
02.01.2017
  448
 Приват (3), Приватбанк (3)

 ТОП недели

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

113
11124
 
 О.Грин
26.12.2016
  10420
 Путин (20561)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

111
7118
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  4486
 Россия (64497)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

106
9115
 
 Сергей76
26.12.2016
  5299
 Путин (20561)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

101
5106
 
 YV
27.12.2016
  3697
 Россия (64497)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

99
6105
 
 О.Грин
26.12.2016
  5574
 Кобзон (244)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

83
386
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3306
 война (2728)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

78
1391
 
 систематик
26.12.2016
  5256
 Россия (64497)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

77
784
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3656
 Россия (64497)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

74
579
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3767
 Путин (20561)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

71
273
 
 О.Грин
28.12.2016
  4025
 война (2728)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

70
2595
 
 О.Грин
26.12.2016
  8860
 Порошенко (10312)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

68
573
 
 О.Грин
28.12.2016
  4016
 Витренко (480)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

65
267
 
 О.Грин
31.12.2016
  2559
 Россия (64497)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

64
468
 
 О.Грин
29.12.2016
  4038
 Россия (64497)

Россия — это не супердержава. Россия — это суперпроблема.

60
565
 
 YV
27.12.2016
  3238
 Россия (64497)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Несмотря на многомиллиардные вливания, национализированному...

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