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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125587

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

10
313
 
 О.Грин
01.01.2017
  509
 Новый год (58)

 ТОП недели

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль"
Д. Трамп, новоизбранный президент США
(Этот клуб умудрился проморгать агрессию России против Украины и до сих пор не знает что делать с Сирией)

23
326
 
 27.12.2016
  4126
 Трамп (381)

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

20
121
 
 28.12.2016
  3632
 Путин (20561)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

15
015
 
 25.12.2016
  4867
 Путин (20561)

«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
М. Хазин, российский экономист, публицист, политолог.
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).

14
216
 
 28.12.2016
  3063
 Путин (20561)

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
Р. Чубаров, народный депутат ВР
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)

12
315
 
 26.12.2016
  4121
 Путин (20561)

"Мене ніхто не фінансую, просто є люди, які дають мені гроші"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Савченко не говорить, вона просто видає звуки).

12
012
 
 29.12.2016
  1397
 Путин (20561), Савченко (2368)

«Сражение за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся...»
В. Кличко, мэр Киева о борьбе с МАФами.
(Главное, чтобы увлекшись сражением, мэр не освободил улицы и от киевлян)

7
07
 
 30.12.2016
  725
 Кличко (2500), Порошенко (10309)

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО Украина просто перестанет существовать как независимое государство"
Р. Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
(Пинчук мог бы не говорить много об отказе Украины от Крыма, ЕС, НАТО, а просто заявить: "Путин, введи войска!")

5
05
 
 31.12.2016
  491
 Пинчук (174), Путин (20561)
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Цензор.НЕТАнекдотыПовнії чаші піднімемо разом, Щоб зникла навіки москальська зараза!...

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