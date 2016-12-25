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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125512

- Ты видел эти очереди за продуктами накануне Нового года?!
- Такое впечатление, что люди в новогоднюю ночь собираются накушаться на весь следующий год...

3
03
 
 О.Грин
31.12.2016
  150
 Новый год (54)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

124
8132
 
 О.Грин
25.12.2016
  7555
 реформи (576)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

112
11123
 
 О.Грин
26.12.2016
  10105
 Путін (1018)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

105
7112
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  4183
 Росія (4007)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

103
9112
 
 Сергей76
26.12.2016
  5027
 Путін (1018)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

96
5101
 
 YV
27.12.2016
  3468
 Росія (4007)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

96
6102
 
 О.Грин
26.12.2016
  5379
 Кобзон (15)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

78
381
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3100
 війна (601)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

75
681
 
 О.Грин
26.12.2016
  6386
 політика (46)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

74
1387
 
 систематик
26.12.2016
  5089
 Росія (4007)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

72
678
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3466
 Росія (4007)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

70
878
 
 О.Грин
26.12.2016
  4400
 релігія (62)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

69
2594
 
 О.Грин
26.12.2016
  8715
 Порошенко (2257)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

65
267
 
 О.Грин
28.12.2016
  3833
 війна (601)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

62
567
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3483
 Путін (1018)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

62
567
 
 О.Грин
28.12.2016
  3823
 Вітренко (1)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Ты видел эти очереди за продуктами накануне Нового года?! - Такое...

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