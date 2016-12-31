EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125497

В ответ на высылку Обамой из США 35 российских дипломатов Путин решил выслать из России 35 долларов.

 
00
 
 Евгений Цуканов
31.12.2016
  7
 Обама (117), Путин (7523)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

124
8132
 
 О.Грин
25.12.2016
  7516
 реформы (2326)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

112
11123
 
 О.Грин
26.12.2016
  10068
 Путин (20559)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

105
7112
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  4148
 Россия (64489)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

103
9112
 
 Сергей76
26.12.2016
  4993
 Путин (20559)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

96
5101
 
 YV
27.12.2016
  3441
 Россия (64489)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

96
6102
 
 О.Грин
26.12.2016
  5352
 Кобзон (244)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

77
380
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3072
 война (2724)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

75
681
 
 О.Грин
26.12.2016
  6366
 политика (3090)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

74
276
 
 Сергей76
24.12.2016
  3204
 Путин (20559)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

74
1387
 
 систематик
26.12.2016
  5065
 Россия (64489)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

72
678
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3444
 Россия (64489)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

70
878
 
 О.Грин
26.12.2016
  4380
 религия (656)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

69
2594
 
 О.Грин
26.12.2016
  8694
 Порошенко (10291)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

65
267
 
 О.Грин
28.12.2016
  3807
 война (2724)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

64
367
 
 О.Грин
24.12.2016
  5078
 Путин (20559)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыВ ответ на высылку Обамой из США 35 российских дипломатов Путин решил...

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти