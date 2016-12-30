EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125475

Заявление:

Часть товара, который я украла на Донбассе и вывезла в Россию, оказался бракованным. Возвращаю вам на Украину этот не качественный товар, а то мой покупатель отказывается целовать в пузико ВИЧ-инфицированных...

Подпись: Доктор Лиза.

 
00
 
 Разноязычный Украинец
30.12.2016
  21
 Россия (6669)

 ТОП недели

"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной"
В. Путин, президент РФ.
(Оно понятно - Путин не вечен. А то, что он уже далеко не молод, вообще вселяет оптимизм)

35
338
 
 23.12.2016
  4620
 Путин (20545)

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль"
Д. Трамп, новоизбранный президент США
(Этот клуб умудрился проморгать агрессию России против Украины и до сих пор не знает что делать с Сирией)

21
324
 
 27.12.2016
  3368
 Трамп (376)

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

18
119
 
 28.12.2016
  2759
 Путин (20545)

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, третій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

17
219
 
 24.12.2016
  4361
 Ющенко (12248)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

14
014
 
 25.12.2016
  4297
 Путин (20545)

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
Р. Чубаров, народный депутат ВР
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)

11
314
 
 26.12.2016
  3508
 Путин (20545)

«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
М. Хазин, российский экономист, публицист, политолог.
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).

11
213
 
 28.12.2016
  2048
 Путин (20545)

"Мене ніхто не фінансую, просто є люди, які дають мені гроші"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Савченко не говорить, вона просто видає звуки).

6
06
 
 29.12.2016
  240
 Путин (20545), Савченко (2364)
Все цитаты на Цензор.НЕТ

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти