Итоги 2016 года:

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"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)
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"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)
4297
"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)
3508
«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).
2048