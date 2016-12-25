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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125382

Если в России не получится ввести единомыслие, будут вводить однообразие и бессмыслие.

17
219
 
 YV
29.12.2016
  616
 Россия (6668)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

123
8131
 
 О.Грин
25.12.2016
  7112
 реформы (2324)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

108
11119
 
 О.Грин
26.12.2016
  9582
 Путин (20541)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

101
6107
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  3672
 Россия (64442)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

98
9107
 
 Сергей76
26.12.2016
  4572
 Путин (20541)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

93
699
 
 О.Грин
26.12.2016
  5030
 Кобзон (244)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

91
596
 
 YV
27.12.2016
  3070
 Россия (64442)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

75
681
 
 О.Грин
26.12.2016
  6108
 политика (3089)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

72
274
 
 Сергей76
24.12.2016
  3029
 Путин (20541)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

72
173
 
 О.Грин
23.12.2016
  5095
 Охендовский (228)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

71
2394
 
 О.Грин
26.12.2016
  8380
 Порошенко (10275)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

70
1383
 
 систематик
26.12.2016
  4712
 Россия (64442)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

67
1279
 
 О.Грин
22.12.2016
  5303
 Гройсман (1916)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

67
875
 
 О.Грин
26.12.2016
  4132
 религия (656)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  2458
 война (2714)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

64
367
 
 О.Грин
24.12.2016
  4938
 Путин (20541)
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