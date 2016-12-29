EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125354

Шойгу поручил срочно воссоздать ансамбль им. Александрова, потому что в следующем «ТУ-154», отправляющемся в Сирию, много свободных мест.

8
513
 
 Евгений Цуканов
29.12.2016
  623
 Шойгу (38)

 ТОП недели

"Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают мое уважение"
Н. Савченко, нардеп ВР о встрече с Захарченко и Плотницким.
(Надежде очень повезло – она единственная, кто видел Захарченко трезвым, а уж интеллект главарей террористов - на уровне самой Савченко)

35
338
 
 23.12.2016
  4143
 Путин (20541)

"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной"
В. Путин, президент РФ.
(Оно понятно - Путин не вечен. А то, что он уже далеко не молод, вообще вселяет оптимизм)

31
334
 
 23.12.2016
  3717
 Путин (20541)

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)

28
331
 
 22.12.2016
  3920
 Гройсман (1916)

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, третій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

17
118
 
 24.12.2016
  3426
 Ющенко (12248)

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль"
Д. Трамп, новоизбранный президент США
(Этот клуб умудрился проморгать агрессию России против Украины и до сих пор не знает что делать с Сирией)

16
218
 
 27.12.2016
  2113
 Трамп (374)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

14
014
 
 25.12.2016
  3293
 Путин (20541)

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

12
012
 
 28.12.2016
  1432
 Путин (20541)

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
Р. Чубаров, народный депутат ВР
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)

9
312
 
 26.12.2016
  2410
 Путин (20541)

«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
М. Хазин, российский экономист, публицист, политолог.
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).

6
17
 
 28.12.2016
  595
 Путин (20541)
Все цитаты на Цензор.НЕТ

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти