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-Куме, Дума наказала всім руськім "встатьскалєн", за невиконання - три роки "хімії".
-Чому?
-Тому, що якийсь халуй прочитав Путіну, що писав про руськіх один письменник.
"Любят русскіє люді бунтовать! Встанут на колєні пєрєд барскім домом і стоят подлєци!і вєдь знают, что бунтуют і всьо равно стоят!"
М.Е.Салтиков-Щєдрін.
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В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.
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