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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125306

Россия конца 2016 года: имитация судов, пародия на парламент, жалкое подобие премьера, муляж президента... только пытки и нищета настоящие.

6
17
 
 YV
28.12.2016
  407
 Россия (6666)

 ТОП недели

«Настойка "Боярышник" она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались...»
В. Матвиенко, глава Совфеда РФ.
(Нельзя не верить специалистке, у которой прозвище «Валька-стакан»)

35
035
 
 21.12.2016
  3908
 алкоголь (1359), Россия (64407)

"Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают мое уважение"
Н. Савченко, нардеп ВР о встрече с Захарченко и Плотницким.
(Надежде очень повезло – она единственная, кто видел Захарченко трезвым, а уж интеллект главарей террористов - на уровне самой Савченко)

32
335
 
 23.12.2016
  3425
 Путин (20536)

"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной"
В. Путин, президент РФ.
(Оно понятно - Путин не вечен. А то, что он уже далеко не молод, вообще вселяет оптимизм)

30
333
 
 23.12.2016
  2958
 Путин (20536)

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)

28
230
 
 22.12.2016
  3272
 Гройсман (1907)

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, третій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

16
117
 
 24.12.2016
  2615
 Ющенко (12248)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

13
013
 
 25.12.2016
  2365
 Путин (20536)

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль"
Д. Трамп, новоизбранный президент США
(Этот клуб умудрился проморгать агрессию России против Украины и до сих пор не знает что делать с Сирией)

11
213
 
 27.12.2016
  884
 Трамп (370)

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
Р. Чубаров, народный депутат ВР
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)

8
210
 
 26.12.2016
  1338
 Путин (20536)

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

4
04
 
 28.12.2016
  137
 Путин (20536)
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