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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125292

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

13
215
 
 О.Грин
28.12.2016
  905
 Витренко (6)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

123
8131
 
 О.Грин
25.12.2016
  6856
 реформы (2323)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

103
11114
 
 О.Грин
26.12.2016
  9187
 Путин (20538)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

96
6102
 
 Сергей76
26.12.2016
  4223
 Путин (20538)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

93
497
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  3139
 Россия (64422)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

89
594
 
 О.Грин
26.12.2016
  4727
 Кобзон (244)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

89
392
 
 YV
27.12.2016
  2721
 Россия (64422)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

73
679
 
 О.Грин
26.12.2016
  5897
 политика (3088)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

72
173
 
 О.Грин
23.12.2016
  5000
 Охендовский (227)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

71
273
 
 Сергей76
24.12.2016
  2927
 Путин (20538)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

68
1179
 
 систематик
26.12.2016
  4396
 Россия (64422)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

67
1279
 
 О.Грин
22.12.2016
  5226
 Гройсман (1914)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

67
2390
 
 О.Грин
26.12.2016
  8074
 Порошенко (10268)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

64
367
 
 О.Грин
24.12.2016
  4831
 Путин (20538)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

63
871
 
 О.Грин
26.12.2016
  3932
 религия (656)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

59
564
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  3095
 ГФС (2171)
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