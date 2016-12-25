EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125204

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

20
020
 
 YV
27.12.2016
  499
 Россия (6665)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

117
8125
 
 О.Грин
25.12.2016
  6315
 реформы (2318)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

91
9100
 
 О.Грин
26.12.2016
  7714
 Путин (20529)

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

88
795
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  4333
 Россия (64378)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6839
 коррупция (6507)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

73
578
 
 О.Грин
26.12.2016
  3840
 Кобзон (244)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

70
171
 
 О.Грин
23.12.2016
  4806
 Охендовский (223)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

70
676
 
 Сергей76
26.12.2016
  3099
 Путин (20529)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

69
271
 
 Сергей76
24.12.2016
  2696
 Путин (20529)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

67
673
 
 О.Грин
26.12.2016
  5200
 политика (3088)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

67
370
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3525
 Ахметов (1923)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

65
1277
 
 О.Грин
22.12.2016
  5086
 Гройсман (1901)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  7075
 Приватбанк (108)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

62
365
 
 О.Грин
24.12.2016
  4549
 Путин (20529)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

60
2181
 
 О.Грин
26.12.2016
  7055
 Порошенко (10260)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

58
563
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  2981
 ГФС (2165)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти