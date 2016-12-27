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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125173

После падения российского «ТУ-154» понимаешь Путина - со стерхами летать безопаснее.

 
00
 
 Евгений Цуканов
27.12.2016
  47
 Путин (7520)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

117
8125
 
 О.Грин
25.12.2016
  6248
 реформы (2317)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

88
997
 
 О.Грин
26.12.2016
  7231
 Путин (20529)

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

87
794
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  4314
 Россия (64377)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6829
 коррупция (6506)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

80
484
 
 О.Грин
20.12.2016
  4652
 война (2704), Россия (64377)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

74
579
 
 Антип61
20.12.2016
  4321
 убийство (4506)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

71
576
 
 О.Грин
26.12.2016
  3617
 Кобзон (244)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

70
171
 
 О.Грин
23.12.2016
  4784
 Охендовский (222)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

69
271
 
 Сергей76
24.12.2016
  2677
 Путин (20529)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
674
 
 О.Грин
20.12.2016
  6745
 тарифы (1359)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

67
673
 
 О.Грин
26.12.2016
  5101
 политика (3088)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

66
369
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3516
 Ахметов (1923)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

65
1277
 
 О.Грин
22.12.2016
  5075
 Гройсман (1899)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  7069
 Приватбанк (107)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

62
365
 
 О.Грин
24.12.2016
  4522
 Путин (20529)
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