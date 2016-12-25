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Чуркин проговорился или зачем летел Ту-154 в Алеппо.
Вот уже целые сутки, в ожидании обещанной конфетки, под прицелом автоматов, по стойке смирно, специально присыпанные пылью 10 сирийских детей покорно ждут когда же их "неожиданно" откопают нежные руки русских военных музыкантов, Доктор Лиза помажет их русской зелёнкой и этим же самолетом депортирует их в Россию без согласия их мертвых родителей, а русские журналисты весь этот фейк снимут всё это на камеру...
Отпустите детей! Кина не будет...
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ПАРАДОКС.
Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.
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Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.
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