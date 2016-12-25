EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125118

Русскому человеку что метанол, что этанол. Главное, чтоб без этих ГМО американских…

20
020
 
 YV
26.12.2016
  853
 Россия (6663)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

100
8108
 
 О.Грин
25.12.2016
  5398
 реформы (2315)

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

88
694
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  4160
 Россия (64365)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6718
 коррупция (6506)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

80
484
 
 О.Грин
20.12.2016
  4557
 война (2702), Россия (64365)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

77
986
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3493
 Янукович (32008), Приватбанк (105)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

74
579
 
 Антип61
20.12.2016
  4241
 убийство (4506)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

68
169
 
 О.Грин
23.12.2016
  4543
 Охендовский (220)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
674
 
 О.Грин
20.12.2016
  6667
 тарифы (1359)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

67
269
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3439
 Ахметов (1923)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

63
1275
 
 О.Грин
22.12.2016
  4977
 Гройсман (1894)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  7005
 Приватбанк (105)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

62
264
 
 Сергей76
24.12.2016
  2438
 Путин (20526)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

57
461
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  2870
 ГФС (2165)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

56
359
 
 О.Грин
24.12.2016
  4185
 Путин (20526)

Плакальщики за российским послом - это те же, кто рыдал за Моторолой?

55
762
 
 О.Грин
21.12.2016
  3844
 война (2702)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти