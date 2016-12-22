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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125055

После 20 января 2017 года Республиканскую партию США могут переименовать в орден Трамплиеров.

1
12
 
 YV
25.12.2016
  120
 Трамп (0)

 ТОП недели

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

85
691
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3862
 Россия (64349)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6496
 коррупция (6506)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

80
484
 
 О.Грин
20.12.2016
  4392
 война (2697), Россия (64349)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

77
986
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3357
 Янукович (32008), Приватбанк (103)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

74
579
 
 Антип61
20.12.2016
  4115
 убийство (4503)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
674
 
 О.Грин
20.12.2016
  6546
 тарифы (1359)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

65
166
 
 О.Грин
23.12.2016
  4107
 Охендовский (220)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

65
267
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3292
 Ахметов (1923)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  6894
 Приватбанк (103)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

60
1272
 
 О.Грин
22.12.2016
  4739
 Гройсман (1893)

Святий Миколай поклав під подушечку Петі Порошенку "Приватбанк"...

55
2479
 
 О.Грин
19.12.2016
  4778
 Приватбанк (103)

Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни Привата…
Один сплошной "Рошен"...

55
1469
 
 О.Грин
19.12.2016
  3954
 реформы (2315)

Фактически, Моторола был послом РФ -
он представлял "русский мир" в Украине...

54
963
 
 О.Грин
22.12.2016
  4755
 война (2697)

Плакальщики за российским послом - это те же, кто рыдал за Моторолой?

54
761
 
 О.Грин
21.12.2016
  3755
 война (2697)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

54
458
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  2632
 ГФС (2164)
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