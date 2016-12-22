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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124965

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

11
011
 
 О.Грин
24.12.2016
  814
 Путин (7519)

 ТОП недели

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

84
690
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3735
 Россия (64343)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6402
 коррупция (6506)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

80
484
 
 О.Грин
20.12.2016
  4312
 война (2697), Россия (64343)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

78
886
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3288
 Янукович (32008), Приватбанк (103)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

74
579
 
 Антип61
20.12.2016
  4045
 убийство (4501)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
674
 
 О.Грин
20.12.2016
  6472
 тарифы (1359)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

64
266
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3215
 Ахметов (1923)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  6830
 Приватбанк (103)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

61
162
 
 О.Грин
23.12.2016
  3700
 Охендовский (220)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

58
1270
 
 О.Грин
22.12.2016
  4566
 Гройсман (1890)

- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется - там все после нее загажено​!

58
563
 
 Сергей76
18.12.2016
  3238
 Россия (64343)

Святий Миколай поклав під подушечку Петі Порошенку "Приватбанк"...

55
2479
 
 О.Грин
19.12.2016
  4735
 Приватбанк (103)

Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни Привата…
Один сплошной "Рошен"...

55
1469
 
 О.Грин
19.12.2016
  3912
 реформы (2316)

Плакальщики за российским послом - это те же, кто рыдал за Моторолой?

54
761
 
 О.Грин
21.12.2016
  3692
 война (2697)

- Вы слышали? Коболев заявил, что Украина не будет закупать российский газ до конца года!
- Это хорошо, но лучше так: "Украина не будет закупать российский газ до конца России!"

53
255
 
 Антип61
20.12.2016
  3862
 Коболев (165)
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