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Бои под Светлодарском

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Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

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Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124926

- Бабушка, а как ты выживала при фашистской оккупации?
- Приблизительно, как при нынешней Верховной Раде.

4
73
 
 Влад Просто
23.12.2016
  322
 украинцы (49)

 ТОП недели

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

81
283
 
 О.Грин
20.12.2016
  6107
 коррупция (6505)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

79
483
 
 О.Грин
20.12.2016
  4062
 война (2692), Россия (64325)

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

78
684
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3382
 Россия (64325)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

76
884
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3122
 Янукович (32007), Приватбанк (100)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

72
577
 
 Антип61
20.12.2016
  3871
 убийство (4499)

Главарь т.н. днр Захарченко заявил, что когда захватит Киев и Лондон, то первым делом освободит дурдома, где томятся его братья по разуму...

68
270
 
 О.Грин
17.12.2016
  4512
 Донбасс (11521)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
573
 
 О.Грин
20.12.2016
  6292
 тарифы (1358)

"Русский мир" пришел в Пальмиру -
Ни Пальмиры нет, ни мира...

66
470
 
 О.Грин
16.12.2016
  5257
 война (2692)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  6651
 Приватбанк (100)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

60
262
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3015
 Ахметов (1923)

- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется - там все после нее загажено​!

56
561
 
 Сергей76
18.12.2016
  3147
 Россия (64325)

ЕС:
- Украина, чем вам помочь?
Украина:
- А вы можете изготовить саркофаг для захоронения ядерных отходов, размером с частный дом?
- Конечно, сделаем.
- А саркофаг, размером с огромный дом, для Чернобыльской АЭС?
- Конечно сделаем, мы всё можем.
- А саркофаг, размером с ЛуганДон?
- Или, может, сразу размером с Россию?

55
560
 
 Разноязычный Украинец
16.12.2016
  4296
 Европа (936), Россия (64325)

Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни Привата…
Один сплошной "Рошен"...

54
1468
 
 О.Грин
19.12.2016
  3790
 реформы (2313)

Святий Миколай поклав під подушечку Петі Порошенку "Приватбанк"...

53
2477
 
 О.Грин
19.12.2016
  4616
 Приватбанк (100)

- Вы слышали? Коболев заявил, что Украина не будет закупать российский газ до конца года!
- Это хорошо, но лучше так: "Украина не будет закупать российский газ до конца России!"

52
254
 
 Антип61
20.12.2016
  3733
 Коболев (165)
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