- Куме, а що буде 2017 рік за гороскопом?

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ТОП недели
"Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные"
(Этой реинкарнации Гитлера пора уже подыскать для себя бункер)
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"Начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом - это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис"
(А ещё пусть октябрьский переворот 1917го года рассмотрят и незаконное свержение Юлия Цезаря).
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"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история"
(Г. Киссинджер назвал Путина героем романа Достоевского... Наверное, имел ввиду "Идиот")
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«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет».
(Мистер Трамп, видите какая польза России от санкций? Нельзя их отменять ни в коем случае!)
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«На днях Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева по иску против меня о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича. Возможно, вообще такого человека не было в преступной корпорации донецкого клана, а был просто церковный меценат и добропорядочный медиатор, который помогал людям разрешать конфликты на почве личной ненависти. Не удивляйтесь, если скоро увидите Иванющенко в VIP-ложе на стадионе в Киеве».
(Да за определённую мзду наш самый справедливый в мире суд канонизирует любого).
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"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Закон и права человека должны соблюдаться!"
(Закон соблюдал Нюрнбергский трибунал, отправивший гитлеровского дипломата Риббентропа на виселицу. На путинских террористов тоже должна быть управа).
2012