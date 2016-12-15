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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124795

Фактически, Моторола был послом РФ -
он представлял "русский мир" в Украине...

25
631
 
 О.Грин
22.12.2016
  1663
 война (177)

 ТОП недели

"Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные"
В. Путин, президент РФ
(Этой реинкарнации Гитлера пора уже подыскать для себя бункер)

28
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 16.12.2016
  3859
 Путин (20508)

"Начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом - это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис"
А. Турчинов, секретарь СНБО.
(А ещё пусть октябрьский переворот 1917го года рассмотрят и незаконное свержение Юлия Цезаря).

25
126
 
 15.12.2016
  3805
 Россия (64308)

"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ.
(Г. Киссинджер назвал Путина героем романа Достоевского... Наверное, имел ввиду "Идиот")

22
123
 
 19.12.2016
  2740
 идиотизм (84), Путин (20508)

«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет».
Д. Медведев, премьер-министр РФ.
(Мистер Трамп, видите какая польза России от санкций? Нельзя их отменять ни в коем случае!)

21
122
 
 18.12.2016
  3416
 санкции (5715)

«На днях Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева по иску против меня о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича. Возможно, вообще такого человека не было в преступной корпорации донецкого клана, а был просто церковный меценат и добропорядочный медиатор, который помогал людям разрешать конфликты на почве личной ненависти. Не удивляйтесь, если скоро увидите Иванющенко в VIP-ложе на стадионе в Киеве».
С. Лещенко, нардеп от БПП.
(Да за определённую мзду наш самый справедливый в мире суд канонизирует любого).

15
116
 
 17.12.2016
  3444
 суд (19741)

«Настойка "Боярышник" она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались...»
В. Матвиенко, глава Совфеда РФ.
(Нельзя не верить специалистке, у которой прозвище «Валька-стакан»)

13
013
 
 21.12.2016
  882
 алкоголь (1350), Россия (64308)

"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Закон и права человека должны соблюдаться!"
П. Климкин, министр иностранных дел Украины
(Закон соблюдал Нюрнбергский трибунал, отправивший гитлеровского дипломата Риббентропа на виселицу. На путинских террористов тоже должна быть управа).

10
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 20.12.2016
  1994
 война (2691), Путин (20508)
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