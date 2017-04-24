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Теги: НАБУ (1652) коррупция (7175)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеопрезентацию о коррупционных средствах, выведенных из Украины за границу.

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Пора бы уже банду геть ,воровать уже нечего ....
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Сон общества рождает насировых, мартыненок, порошенок, ахметовых и ещё кучу всякой нечисти.

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире - Цензор.НЕТ 9302
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Так шо? Киностудию Довженка можно закрывать? Конкуренты в носках по 300 гривен один хрен задушат
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​У нардепа Рыбалки нашли завод в Липецке

Компания семейного бизнеса народного депутата от Сергея Рыбалки (Радикальная партия) через сеть офшорных компаний ведет бизнес в Российской Федерации. В городе Липецк (РФ) расположился целый завод по производству снеков и орешков для российского потребителя.
Об этом стало известно в ходе расследования УНН.
Журналисты выяснили, что в РФ существует две связанные между собой компании (созданные офшорными предприятиям, зарегистрироваными по оному адресу), которые как под копирку осуществляют деятельность, аналогичную бизнесу ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» и корпорации «S.Group» в целом (ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» принадлежит отцу нардепа Рыбалки).
Так, российские ООО «МЕГА ТРЕЙД» и ООО «СНЭК-ГРУП» используют в своей деятельности торговые марки созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинского ТМ «Мачо» имеется российский брат-близнец - ТМ «Мачо Хит». Журналисты обратили внимание, что упаковка украинских орешков «Мачо» и российских «Мачо хит» выполнена в одной цветной гамме и шрифтах.

В ходе расследования оказалось, что изначальным владельцем российского «Мачо хит» (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки - ООО «СНЭК ЭКСПОРТ». В 2011 году этот бренд был передан офшорной компании СОЛДЕКС ЛИМИТЕД, которая в свою очередь ранее владела украинской ТМ «Мачо».
Через несколько месяцев СОЛДЕКС ЛИМИТЕД (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) отдала право на использование ТМ «Мачо хит» в РФ компании Archimboldo Limited (офшор Кипра). А уже от нее российское ООО ООО «МЕГА ТРЕЙД» вскоре получило сублицензию на производство орешков под название «Мачо хит».
Ориентировочная схема движения прав для брендов МачоХит и Мачо
ООО «МЕГА ТРЕЙД», при этом, согласно данным Единого гос. реестра юр.лиц РФ имеет уставной капитал в размере более11,6 млн. рублей и располагает собственными производственными мощностями в г. Липецке по адресу: пер. Пестеля, 38).
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О, ещё один Липецкий заводик. Если хорошо порыться. видимо таких не один , и не два. А вы вопросы задаете, почему с агрессором торгуют. Потому, что агрессор для лапши на уши, а так торговые партнеры.
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Совладелец "СИ Груп" Сергей Рыбалко "крышевал" российскую разведывательную группу в Днепропетровске. ВИДЕО http://censor.net.ua/video_news/280185/sovladelets_si_grup_sergeyi_rybalko_krysheval_rossiyiskuyu_razvedyvatelnuyu_gruppu_v_dnepropetrovske

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире - Цензор.НЕТ 4694
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не удивительно... Это может удивить только нашу СБУ.
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кто бы сомневался..все пЭтриоты с Рады заводики имеют...и не торлько в Рашке
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Да чудо то какое показали, что все в Украине ощутили на себе, как живущие в самой бедной стране Европы при миллионерах у власти с деньгами в матрасах.
Неужто Трамп взялся за Украину
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не за украину, за шидюгу кучерявую с его шоблой взялся
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Пэтя-офшоротрон наживаеться на всем, на снабжении армии, на оборонных заказах, на торговле с оккупантами, на крови героев защищавших Украину, у этого человека нет никаких принципов, просто полная вопиющая аморальность! Главное сейчас его дело - обогащаться за наш с вами счет и избегать ответственности при этом!!!
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Полиция Киева задержала российского "вора в законе": видео http://news.liga.net/video/incident/14739342-politsiya_kieva_zaderzhala_rossiyskogo_vora_v_zakone_video.htm
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ето цифры в день или в неделю? Потому что по самым скромным подсчетам с Украины в год вывозится больше 15 миллиардов долларов в год.
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И самое интересное, что кроме пиара и бизнес разборок, ничего не делается при многосоттысячных зарплатах. Вот и получается, что не в зарплате то дело, а в отсуствии элементарной системы.
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А может, лучше выкладывать видеопрезентацию с местами "отсидки" коррупционеров?
Слабо?
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О, а кто же это деньги в Офшоры выводит? Дед Пихто и баба с пистолетом? Имя, сестра, имя?
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Тююю... мелочуха... поднимем пенсвозраст.... повысим цены.... ышо упадёт... впервой шоли...
нам дюпутатам не привыкать.
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Тут, разумеется, карта коррупции папердників и оппозиции. Блок панамских патриотов, канешно же, чист и незапятнан.
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Здание на банковой должно светится яркой точкой.
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Новые записи Онищенко и Мартыненко. Схемы Порошенко, Грановского и Кононенко

Стенограмма первого фрагмента записи
Онищенко: ... Редчайший .... Использовать людей в своих целях, чтобы потом... пи..ец. Самое главное, у человека нет… Ладно там я, новый человек, но у вас же есть какая-то история отношений.
Мартыненко: Сколько я ему помогал…. благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь. Притом Анька моя (Анна Мартыненко, вторая жена Мартыненко. - Прим.Ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. - Прим.Ред.) считает, что у него кругом дискомфорт - на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б..дь, дискомфорт. Когда поставил Гройсмана - ему стало немного проще. Но Гройсман такой. Вот сделай то-то. Он ему: "Я подумаю". Порошенко ему: "Я сказал, ты будешь делать?". А Гройсман такой: "пур-пур-пур". Тот, что не попросит отвечает ему: "Добре, я подумаю". И он ничего не может сделать.
Онищенко: П...дец.
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому (НАЭК "Энергоатом". - Прим.Ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи...рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы "Воля народа" - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК "Нефтегаз", стал известен тем, что звонил экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он Кононенко - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е... ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: Он меня напрягал еще тем, чтобы группу ("Воля народа", - Прим.Ред.) надо переименовать в "Наш край". Сказал, будешь это финансировать 50 на 50. Но я знаю, что такое с ним 50 на 50.
Мартыненко: Его 50 - это все 100. В лучшем случае.
Онищенко: Так он вообще никогда ничего не это… Все, о чем мы договаривались, он ничего не делал.
Мартыненко: Где ты живешь? Квартиру снимаешь. Где?
Онищенко: Хер его знает, я тут не ориентируюсь. А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла...
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б...дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.

Новый разговор Онищенко с соратником Яценюка Мартыненко.



Стенограмма второго фрагмента записи
Мартыненко: Я был у Рината, по одному из ГОКов маленьких. Ты знаешь с Фонда госимущества, где был Леонид Парфененко. У него был ГОК завод умирающий - 150 тыс тонн руды давал. Что б ты понимал, общий объем миллионов 30. Он это все время находился в собственности Фонда держмайна. У Рината закончился суд и они устроили ему х...ню, чтобы он его отдал. Ну сколько он там зарабатывает? Да нисколько. Они с него выжимали до последнего. Фирташ Запорожский метал. Я говорю, Игорь (Кононенко. - Прим.Ред.), я знаю этот бизнес, это не бизнес. Они с них отжали 150. Они за каждую х*йню цепяют - 100 тыс, 200 тыс.
Онищенко: У меня такое было. Он, Конос (Кононенко, - Прим.Ред.) пришел ко мне и говорит: будешь поставлять на Центрэнерго газ. Он сидел, приходил и каждый месяц считал у меня каждые 10 тыс. долларов. Дал еще мне еще несколько предприятий, куда поставлял... Потом лично приезжал и сам забирал деньги. Это просто п...здец. Я когда смотрел на это.… Это еще, слава богу, что я не вляпался в этот, б...дь, припортовый завод (Одесский припортовый завод. - Прим.Ред.). Он хотел, чтобы я туда тоже поставлял. Но у меня не было таких объемов. То, что было - он везде меня на свои предприятия закидывал и лично приезжал потом за каждыми 20 копеек. Забирал.
Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - Прим.Ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам (очевидно, речь идет об Ольге Ткаченко. - Прим.Ред.). Дальше происходит следующее - они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Этот дура, бл...ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ показало карту украинской коррупции в мире. ВИДЕО
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