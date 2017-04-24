EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Форум Украины(596259)
  201  6
Материалы по теме:  Украина - НАТО
Теги: кадры (429) НАТО (5388) Порошенко (12760)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров

Президент Петр Порошенко ввел в состав комиссии по координации евроатлантической интеграции четырех заместителей министров.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОТ СЕЙЧАС ТУТ НИЖЕ БУДЕТ *ФЕСТИВАЛЬ* КОММЕНТОВ.ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ
 показать весь комментарий
Ответить
 
По комиссиям,министрам и их замам держим стабильно первые места,так же как по нищете народа,коррупции и богатстве власти ! От так Петя и живём по новому !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашелестел,аж шуба заворачивается.Видно аамериканцы на яйца наступили )) Давите его,ребята.
 показать весь комментарий
Ответить
 
товариШЬ харант ну это же мало 4..7 минимум..у нас же война..пенсии нечем платить минималка нищенская в армии тоже как то на старье выезжаем..даже 10 надо..бездельников и бесплатную путевку в Сибирь..и себе тоже!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тука и Деева - особо ценные кадры. эх, закипит работа в плане евроинтеграции, аж гай зашумит!
Пеца очередной раз не обманул ожиданий касаемо кадровой олигофрении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
​У нардепа Рыбалки нашли завод в Липецке

Компания семейного бизнеса народного депутата от Сергея Рыбалки (Радикальная партия) через сеть офшорных компаний ведет бизнес в Российской Федерации. В городе Липецк (РФ) расположился целый завод по производству снеков и орешков для российского потребителя.
Об этом стало известно в ходе расследования УНН.
Журналисты выяснили, что в РФ существует две связанные между собой компании (созданные офшорными предприятиям, зарегистрироваными по оному адресу), которые как под копирку осуществляют деятельность, аналогичную бизнесу ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» и корпорации «S.Group» в целом (ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» принадлежит отцу нардепа Рыбалки).
Так, российские ООО «МЕГА ТРЕЙД» и ООО «СНЭК-ГРУП» используют в своей деятельности торговые марки созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинского ТМ «Мачо» имеется российский брат-близнец - ТМ «Мачо Хит». Журналисты обратили внимание, что упаковка украинских орешков «Мачо» и российских «Мачо хит» выполнена в одной цветной гамме и шрифтах.

Порошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров - Цензор.НЕТ 4852

В ходе расследования оказалось, что изначальным владельцем российского «Мачо хит» (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки - ООО «СНЭК ЭКСПОРТ». В 2011 году этот бренд был передан офшорной компании СОЛДЕКС ЛИМИТЕД, которая в свою очередь ранее владела украинской ТМ «Мачо».
Через несколько месяцев СОЛДЕКС ЛИМИТЕД (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) отдала право на использование ТМ «Мачо хит» в РФ компании Archimboldo Limited (офшор Кипра). А уже от нее российское ООО ООО «МЕГА ТРЕЙД» вскоре получило сублицензию на производство орешков под название «Мачо хит».
Ориентировочная схема движения прав для брендов МачоХит и Мачо

ООО «МЕГА ТРЕЙД», при этом, согласно данным Единого гос. реестра юр.лиц РФ имеет уставной капитал в размере более11,6 млн. рублей и располагает собственными производственными мощностями в г. Липецке по адресу: пер. Пестеля, 38).

Порошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров - Цензор.НЕТ 1463
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Valeriy Fenyuk, серджио def6ff91, Ирина Денежная, Влад Виноград 674b409d, Другua, Sergei Reutov2, George Dok, Vlad Pr, Андромеда, Фейс Буук b6410764, Анна Шейко cf655468, Лидия Севастьянова, Виталий Прокуратор, Ольга Панченко, Бяка, Rusin, marina marinina, Italian, Klaus Vogel 28ca0745, Фридрих, Святослав efcd93d9, secret secret_too, Sash Fart b42abe58, wild caucasian, Олег Хардин, Antipa Bogolubov, Сергей Иванофф, Røbin Hood, RussianChuckcha, ВКЛ_это_мы_01, уаыау, Антип61, Sinopticos, Вадим Цибульский, Constantine Malkovich, Игорь Хирскл, vik1963, fresh guacamole, adan, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, To Response, Юра 976e1d7a, Nikolay Filinchenko, Shuha, FuntikUkraine, Senator S 01a656ec, Артур Лазарь, Джон Рэмбо, SergTranscarpathian, senia, Irada, Sunfarm, илюк валентин, Elena Drozd, Kost Crys, Step Steppelton, Maxim Ak-Murza, малыш Бакинский, Салаутдин, vad, Неспасайменяпутин
 Всего на сайте: 216 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти