ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини

Ирина Денежная
, Serg Sergeev
, Muzoreva
, Italian
, Глеб123
, Саша Казнієнко
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Влад Виноград 674b409d
, TtortT
, Шагай Правой
, AndyMariman
, усе будет только хуже
, Ортодром
, Віра Костенко
, Sergei Reutov2
, серджио def6ff91
, Ольга Стельмах
, Valeriy Fenyuk
, George Dok
, Степан Андрійович
, Пушной Зверь
, Другua
, Фридрих
, Roma fca25eee
, Ольга Панченко
, Rusin
, Ming Uing b56f719d
, МыслиВслух
, Vlad Pr
, ВКЛ_это_мы_01
, Бяка
, Харьков Сумской
, Анна Шейко cf655468
, Антип61
, Фейс Буук b6410764
, Max Redka
, Іван Зеленко
, Андромеда
, Виталий Прокуратор
, Irada
, Олег Андрощук 4c49420c
, Алексей Носов d8330900
, AfricaUA
, илюк валентин
, Olex2014
, Карпов Олег
, Volodya Pupkin 148745f6
, Klaus Vogel 28ca0745
, Люцифер
, Бандерівець
, Иннокентий beer
, Вячеслав Положенков
, Лидия Севастьянова
, Fizko Kyiv
, Sash Fart b42abe58
, gassab
, wild caucasian
, Надія Кузишин 067b4d93
, aquarius580 .
, marina marinina
, Роман Осипов
, уаыау
, Sinopticos
, Юрій Бровкін
, Viktor Savishin
, Pavlo Aleksandrovych
, Святослав efcd93d9
, Sergei Gor
, secret secret_too
, Сергей Иванофф
, Kristobal Juan
, Сергей Козлов ae836211
, Maxim Ak-Murza
, scoreze
, kotofot
, Полтава_UA
, Røbin Hood
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, RussianChuckcha
, виталий луцюк 030674cb
, Antipa Bogolubov
, Юрий Мельник 7a7ee713
, adan
, Petr Demchuk
, Олег Хардин
, wittmann1980
, To Response
, Грішний Зануда
, Vlad Nikolsky
, Георгий Иванов db24279b
, Власов Сергей b3083465
, Elena Drozd
, Юра 976e1d7a
, Небайдужий
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Anatoly Kapp
, vik1963
, Артур Лазарь
, Геннадий Соколенко
, Me
, Constantine Malkovich
, Джон Рэмбо
, Aivars Strods
, Igor Stepok
, Michail Viktorovich
, Игорь Хирскл
, Вадим Цибульский
, Малець Тарас
, Изя Кац
, fresh guacamole
, MausMike
, перець
, Vlad Nefakt
, Shuha
, Dementy Sobolev
, vokvok
, Zironka Vichirnya
, Неспасайменяпутин
, Nikolay Filinchenko
, Kostya Kostya
, Sunfarm
, Kost Crys
, МГМ
, Senator S 01a656ec
, Козак Іван
, senia
, StanL
, FuntikUkraine
, Андрей Петров b7cee86a
, Иван Задорожный
, Андрей Романов b8ce365a
, SergTranscarpathian
, Yevgeniy Balalaykin
, малыш Бакинский
, Данило Галицький 1c1ee858
, Хап Незабвенный
, Артур Пирожков 0437828b
, Олеся Дещенко
, Ірина Янчук
, DivaDii
, Valery Donetsk
, Андрій Соронович
, Step Steppelton
, lvvpu-borisov-1
, 2Ghfdlf
, piligrim
, Nikol Pricol
, Салаутдин
, vad
, Tramo Ntana
, Nick Dubovikoff
, Polonez
, frosch
, Vlad
Влад Виноград 674b409d, Ирина Денежная, Глеб123, Valeriy Fenyuk, серджио def6ff91, Другua, Sergei Reutov2, George Dok, Vlad Pr, Андромеда, Фейс Буук b6410764, Анна Шейко cf655468, Лидия Севастьянова, Виталий Прокуратор, Italian, Ольга Панченко, Бяка, Rusin, marina marinina, Klaus Vogel 28ca0745, Фридрих, Святослав efcd93d9, secret secret_too, Sash Fart b42abe58, wild caucasian, Олег Хардин, Antipa Bogolubov, Сергей Иванофф, Røbin Hood, RussianChuckcha, ВКЛ_это_мы_01, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Саша Казнієнко, уаыау, Антип61, Sinopticos, Вадим Цибульский, Constantine Malkovich, Игорь Хирскл, vik1963, fresh guacamole, adan, To Response, Юра 976e1d7a, Nikolay Filinchenko, Shuha, FuntikUkraine, Senator S 01a656ec, Артур Лазарь, Джон Рэмбо, SergTranscarpathian, senia, Irada, Sunfarm, илюк валентин, Elena Drozd, Kost Crys, Step Steppelton, Maxim Ak-Murza
Всего на сайте: 213 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о желании создать конфедерацию с Украиной свидетельствует о подготовке Москвой проведения "местных выборов" по собственным правилам, а не по украинскому законодательству. Об этом заявил Дмитрий Тымчук, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление.
"Это свидетельство той линии по проведению местных выборов, которую изначально избрала Москва", - отметил эксперт.
По его словам, последний год попытки провести местные выборы не по украинскому законодательству были заморожены, однако с марта появляются данные о том, что идет установка на местный уровень о том, чтобы в "ЛНР" и "ДНР" были готовы к проведению местных выборов.
Тымчук напомнил, что в 2016 году рассматривались два основных варианта - проведение по украинскому законодательству и проведение своими силами с составлением двух списков кандидатов: один - по украинскому законодательству из незапятнанных в крови представителей "ДНР" и "ЛНР", второй - из военных преступников из " ополчения".
"Сейчас появляется информация о том, что в "ЛНР" и "ДНР" идет такая подготовка, но уже с вариантом проведения выборов по украинскому законодательству. Вот заявление о конфедерации опять-таки стоит рассматривать в русле подготовки к таким выборам боевиками уже под контролем Москвы и без участия Украины", - подытожил депутат.
Ответить
Ответить
Ответить