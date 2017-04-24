EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Форум Украины(596259)
  1613  14
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Крым (19575) санкции (6046) Евросоюз (11759) Могерини (292)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини

Европейский Союз хочет улучшения отношений с Россией, однако не может делать вид, словно та и не оккупировала Крым, поэтому санкции против РФ продолжают действовать.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наверно таки делает вид раз разные евро@идорасы туда постоянно ездят с визитами .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они не нужны самым близким людям - своим женам , детям , они забыли о своих матерях , что дали им жизнь, но впаяли в моск опущенного народа о своей необходимости и незаменимости, хотя по сути народ им тоже не нужен , они спокойно ведут его на смерть во имя себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европейцы слишком мягкотелые и толерантные.Ужасные войны на протяжении всей долгой истории истощили Европу и они сейчас очень боятся малейших заворушек.США совсем другая история.Тем более с республиканцами и ястребами у руля.Думаю,что амеры все таки поимеют паРашу.Медленно, но мучительно по плану " АНАКОНДА "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ЕС еще и вьіражает глубочайшую озабоченность по любому проводу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тымчук объяснил, как заявление главаря ДНР о конфедерации связано с подготовкой выборов на Донбассе

Заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о желании создать конфедерацию с Украиной свидетельствует о подготовке Москвой проведения "местных выборов" по собственным правилам, а не по украинскому законодательству. Об этом заявил Дмитрий Тымчук, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление.

"Это свидетельство той линии по проведению местных выборов, которую изначально избрала Москва", - отметил эксперт.

По его словам, последний год попытки провести местные выборы не по украинскому законодательству были заморожены, однако с марта появляются данные о том, что идет установка на местный уровень о том, чтобы в "ЛНР" и "ДНР" были готовы к проведению местных выборов.

Тымчук напомнил, что в 2016 году рассматривались два основных варианта - проведение по украинскому законодательству и проведение своими силами с составлением двух списков кандидатов: один - по украинскому законодательству из незапятнанных в крови представителей "ДНР" и "ЛНР", второй - из военных преступников из " ополчения".

"Сейчас появляется информация о том, что в "ЛНР" и "ДНР" идет такая подготовка, но уже с вариантом проведения выборов по украинскому законодательству. Вот заявление о конфедерации опять-таки стоит рассматривать в русле подготовки к таким выборам боевиками уже под контролем Москвы и без участия Украины", - подытожил депутат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ЕС увидели, что во Франции победит Макрон, осмелели против Путина
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Влад Виноград 674b409d, Ирина Денежная, Глеб123, Valeriy Fenyuk, серджио def6ff91, Другua, Sergei Reutov2, George Dok, Vlad Pr, Андромеда, Фейс Буук b6410764, Анна Шейко cf655468, Лидия Севастьянова, Виталий Прокуратор, Italian, Ольга Панченко, Бяка, Rusin, marina marinina, Klaus Vogel 28ca0745, Фридрих, Святослав efcd93d9, secret secret_too, Sash Fart b42abe58, wild caucasian, Олег Хардин, Antipa Bogolubov, Сергей Иванофф, Røbin Hood, RussianChuckcha, ВКЛ_это_мы_01, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Саша Казнієнко, уаыау, Антип61, Sinopticos, Вадим Цибульский, Constantine Malkovich, Игорь Хирскл, vik1963, fresh guacamole, adan, To Response, Юра 976e1d7a, Nikolay Filinchenko, Shuha, FuntikUkraine, Senator S 01a656ec, Артур Лазарь, Джон Рэмбо, SergTranscarpathian, senia, Irada, Sunfarm, илюк валентин, Elena Drozd, Kost Crys, Step Steppelton, Maxim Ak-Murza
 Всего на сайте: 213 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти